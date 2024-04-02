"قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني" ورشة عمل بجامعة الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل تحت عنوان قانون الخدمة العامة ودورها كواجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين، والتي نظمها مركز متابعة الخريجين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة علا عبد الرحيم مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، وعدد من السادة مديري وحدات متابعة الخريجين، ومنى فهمي مدير إدارة الخدمة العامة، واماني محمد أخصائي إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك اليوم الثلاثاء، بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور عاصم العيسوي استمرار التعاون البناء بين جامعة الفيوم ومديرية التضامن الاجتماعي في العديد من المجالات، كما أن الجامعة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بهدف تنظيم الندوات وورش العمل واللقاءات التثقيفية والتوعوية، من أجل الارتقاء بمهارات الطلاب وتطوير مؤهلاتهم للتنافس الجيد بمؤسسات سوق العمل.

وأضافت الدكتور علا عبد الرحيم أن مركز متابعة الخريجين يهتم بتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى مناقشة كل ما يتعلق بتوعية طلبة وطالبات الجامعة بشأن قانون الخدمة العامة ومجالاتها، وكيفية التقدم لأدائها، ومزاياها، وتعريف المكلف بأداء الخدمة العامة، وحقوقه وواجباته.

وخلال ورشة العمل قامت منى فهمي، وأماني محمد بتعريف قانون الخدمة العامة للذكور والإناث بالإضافة إلى تناول ومناقشة الهدف من تأدية الخدمة العامة، ومجالاتها، والفئات المعفاة من تأديتها، وإجراءات وخطوات التسجيل الالكتروني على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال نموذج مكلفي الخدمة العامة.

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