محافظة الجيزة تزيل 20 حاله تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية.. صور

تابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بإجمالي 20 حاله بناء بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحه 5000 الاف م2 .

حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون .

ففي مركز ومدينة منشاة القناطر تم التعامل مع 17 حاله تعدي علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة ٩ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة ٤٣٧٥م عبارة عن استراحات دور ارضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية .

بالإضافة الي إزالة 8 حالات بقري أبو غالب وبني سلامه وبرقاش والقطا وذات الكوم عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والاسمنت مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل الي 900م2.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعدي على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحه حوالي 100 م .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية الاولي بقرية منشأة دهشور عبارة عن سور من البلوك على مساحة 525 م2والثانية بناء مخالف عباره عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الاحمر على مساحة 100م2 بإجمالي مساحة 625 م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

واكد "راشد" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.