"شرع في قتلهما".. السجن 6 سنوات لمتهم ألقى مادة كيميائية علي رجل ونجله بأوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالشروع في قتل عامل ونجله مع سبق الإصرار بمنطقة أوسيم في الجيزة.

وجاء في تحقيقات القضية.. أن المتهم شرع في قتل المجنى عليه (إبراهيم.ع)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وما إن لمحه حتى ألقى عليه مادة كيميائية حارقة قاصدًا قتله محدثًا إصاباته عن حرق كيميائي بالوجه واليدين.

وأضافت التحقيقات.. أن نسبة الحروق التي أصيب بها المجني عليه لم تكن كبيرة، ونجح العلاج في شفاء حالته، وأن المتهم حاول الشروع في قتل نجل المجني عليه بنفس الطريقة وألقى نفس المادة تفرقت وتطايرت على جسده فأصابته بحروق من الدرجة الأولى.

