تداول 10 آلاف طن بضائع و821 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و70 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 412 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 409 شاحنة و4 سيارة.

يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين دليلة وامل وتغادر السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4020 طن بضائع و460 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتى ، بريدج ، اور وسينا. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEA WAVE1 متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكب بموانيها.

