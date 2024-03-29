الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائي الدوري الممتاز لسيدات الطائرة

استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الثانية من نصف النهائي المقام بنظام Best of 3 وذلك بنتيجة 3-0.



وجاءت نتيجة الأشواط:

25-15 الشوط الأول

25-17 الشوط الثاني

25-16 الشوط الثالث

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز الثاني على سبورتنج بعد فوزه في الجولة الأولى أمس 3-0 ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من نصف النهائي.

جاءت نتيجة الأشواط:

25/15 الشوط الأول

25/19 الشوط الثاني

25/15 الشوط الثالث



وكان الزمالك قد تغلب على سموحة في الجولة الأولى أمس بنتيجة 3-0.



ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.