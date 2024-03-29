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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائي الدوري الممتاز لسيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الثانية من نصف النهائي المقام بنظام Best of 3 وذلك بنتيجة 3-0.


وجاءت نتيجة الأشواط:

25-15 الشوط الأول
25-17 الشوط الثاني
25-16 الشوط الثالث

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز الثاني على سبورتنج بعد فوزه في الجولة الأولى أمس 3-0 ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.

وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من نصف النهائي.

جاءت نتيجة الأشواط:

25/15 الشوط الأول 
25/19 الشوط الثاني 
25/15 الشوط الثالث


وكان الزمالك قد تغلب على سموحة في الجولة الأولى أمس بنتيجة 3-0.


ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.

الزمالك فريق الكرة الطائرة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي