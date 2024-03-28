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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالشيخ زايد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على خادمة تحمل جنسية دولة أفريقية، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا مخدومتها بمنطقة بيفرلي هيلز التابعة لقسم شرطة ثان الشيخ زايد.
تلقي المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من سيدة تفيد بسرقة مجوهرات ذهبية من داخل منزلها في منطقة بيفرلي هيلز.

وعلى إثر ذلك، قامت الشرطة بالتحريات والفحص، حيث تبين أن الخادمة هي منفذة الجريمة.

بعد إصدار أذن من النيابة العامة، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وإحضارها إلى ديوان القسم للتحقيق وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ كافه الاجراءات إذن من النيابة العامة أرتكاب الجريمة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيز القبض علي خادمة بتهمة سرقة