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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. الحكم على المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية

تعبيرية
تعبيرية
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تصدر محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، حكمها على المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي.
وتلقى قسم المطرية بلاغا من المستشفى يفيد فيه بتعدي مرافق مريضة على أحد الأطباء داخل مستشفى، ما أحدث إصابات بالغة للطبيب تستوجب وضعه في العناية المركزة.
وانتقل رجال مباحث قسم شرطة المطرية إلى موقع البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمناقشة المتهم عن سبب تعديه على الطاقم الطبي، أفاد بارتكابه الواقعة بسب رفض الطاقم دخوله وزيارة أحد أقاربه المريضة داخل العناية المركزة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اعتداء على طبيب إصابات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جنح المطرية قسم شرطة المطرية