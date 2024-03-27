الرئيس الأوكراني يقيل أمين مجلس الأمن القومي

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمين مجلس الأمن القومي واستبدله برئيس وكالة المخابرات الخارجية، الثلاثاء، في تعديل جديد بعد أسابيع من تغيير القيادة العليا للجيش الشهر الماضي. ولم تكشف سلسلة من المراسيم التي نشرت على الموقع الألكتروني للرئيس عن سبب الإقالة.

وتولى أوليكسي دانيلوف منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أكتوبر 2019 وذلك بعد أشهر فقط من وصول زيلينسكي لسدة الرئاسة.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور، إن دانيلوف سيتولى مهام جديدة، مشيرا إلى أن التفاصيل ستنشر في وقت لاحق.

وعين زيلينسكي أولكسندر ليتفينينكو، 51 عاما، رئيس جهاز المخابرات الخارجية أمينا لمجلس الأمن القومي.

وتكافح أوكرانيا لمواصلة مجهودها الحربي والصمود في وجه القوات الروسية في شرق البلاد مع عجز واشنطن حليفتها الرئيسية عن مساعدتها عسكريا بسبب مقاومة الجمهوريين في الكونجرس.