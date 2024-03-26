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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حصول مركزي الكلى والرمد بالأقصر على درجة الاعتماد القومي الدولية

مركز الكلى والرمد
مركز الكلى والرمد
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد المركز التخصصي للغسيل الكلوي والرمد التابعين لفرع الهيئة بالأقصر، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وحصول المركزين على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، أن مركز الغسيل الكلوي المعتمد يضم ٢٢ سرير غسيل كلوى لخدمة المنتفعين بالأقصر منهم ٦ أسرة مخصصه لحالات مرضى الفيروس الكبدي، لافتاً إلى أن المركز أجرى أكثر من 42500 جلسة غسيل كلوي لما يقرب من 3300  مريض فشل كلوي حتى الآن.

كما أوضح "البرعي" أيضا ان مركز الرمد التخصصي قدم أكثر من 80000 خدمة طبية، منهم حوالي 76000 فحص طبي لأمراض وإصابات العيون، بالإضافة إلي ما يقرب من 5000 عملية جراحية داخل مركز الرمد حتى الآن.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

 

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