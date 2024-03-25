موعد أذان المغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان و مواقيت الصلاة بالمحافظات

يبحث المسلمون كل يوم في جميع المحافظات دعن موعد اذان المغرب، لايقاف الصيام وتناول وجبة الإفطار .

وفي اليوم الخامس عشر من أيام شهر النفحات والبركات، شهر الرحمة والغفران، شهر القرآن الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يقدم مصراوي موعد أذان المغرب وإمساكية يوم 15 من الشهر المعظم.

ويحين موعد رفع أذان مغرب اليوم الإثنين 15 من رمضان، في محافظة القاهرة، نحو الساعة الساعة 6.10 مساء.

ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.28 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم 14 ساعة و05 دقيقة.



مواقيت الصلاه

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27



مواقيت الصلاه بالإسكندرية



وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:35

واقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:16

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17.





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21 مساء "

موعد صلاة الظهر 11:57 مساء

موعد صلاة العصر 3:26 مساء

موعد صلاة المغرب 6:06 مساء

موعد صلاة العشاء 7:24 مساء".



دعاء النبي عند الإفطار

أما عن دعاء النبي عند الإفطار، فقد ورد في السنة النبوية المطهرة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.