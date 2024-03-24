تفاصيل ضبط المتهمة بقتل صديقتها بغرض السرقة في الغربية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة بالغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بدائرة المركز بإستقبالها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) مصابة بجروح قطعية ووفاتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد السرقة وقررت بإرتباطها بعلاقة صداقة بالمجنى عليها وأثناء تواجدهما بمفردهما بشقة المجنى عليها قامت بمباغتتها والتعدى عليها بالضرب بقطعة خشبية كانت متواجدة بالشقة مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها والإستيلاء على مصوغاتها الذهبية التى كانت ترتديها وهاتفها المحمول ولاذت بالهرب .

أرشدت عن الأداة المستخدمة وأضافت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لــ(مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة "عميل سيئ النية") وأمكن ضبطه والمشغولات الذهبية المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .