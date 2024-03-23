النمسا ترفع درجة التأهب الأمني بسبب المخاطر العالية المستمرة للإرهاب

أعلنت النمسا رفع درجة التأهب الأمني بسبب المخاطر العالية المستمرة للإرهاب، وذلك بالتزامن مع اقتراب احتفالات عيد الفصح الغربي.

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر - في تصريح اليوم السبت - إن الشرطة سوف تراقب بشكل مكثف احتفالات وأسواق عيد الفصح خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن المزيد من الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي وضباط الشرطة بملابس مدنية سيراقبون معارض وأسواق عيد الفصح وستشارك أيضًا القوات الخاصة مثل وحدات الطوارئ والطائرات بدون طيار بالرغم من عدم وجود دليل على وجود تهديد محدد.

ونوه كارنر إلى أن مديرية أمن الدولة والمخابرات تصنف مستوى الخطر فيما يتعلق بالتطرف والإرهاب على أنه "مرتفع".

وأشار إلى أن احتفالات وأسواق عيد الفصح عادة ما تشهد تجمعات الأشخاص بكثافة في الأماكن العامة ولهذا السبب تقوم مديرية الشرطة الفيدرالية باتخاذ تدابير وقائية استثنائية لتوفير الأمن لكافة المواطنين، كما سوف تطبق هذه الإجراءات مرة أخرى في فترة عيد الفصح اليهودي من 22 إلى 30 أبريل المقبل.