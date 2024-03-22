ads
الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد دعم بلادها لأوكرانيا وتشدد على احترام القواعد لبناء السلام

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت القمة الأوروبية في بروكسل اليوم الجمعة، وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على استمرار بلادها في بذل كل الجهود الممكنة لدعم أوكرانيا وحل النزاع مع روسيا.

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية عقب القمة: "في كل مجلس أوروبي يتم اتخاذ خطوات إلى الأمام، وتبذل إيطاليا أيضا كل ما في وسعها. نحن مقتنعون جدا بما نقوم به لبناء السلام والدفاع عن احترام القواعد، والتي بدونها للأسف، لن يتمتع أحد بالأمن".

وأشارت ميلوني إلى أن القمة الأوروبية أكدت على دعم أوكرانيا من خلال اتفاق هام يقضي بتخصيص 5 مليارات دولار إضافية لمرفق السلام الأوروبي.

كما أوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن القمة الأوروبية توصلت إلى بعض الاستنتاجات بشأن الشرق الأوسط، والتي كانت موضوع عمل طويل.

رئيسة الوزراء الإيطالية أوكرانيا احترام القواعد السلام دعم أوكرانيا