رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد دعم بلادها لأوكرانيا وتشدد على احترام القواعد لبناء السلام

اختتمت القمة الأوروبية في بروكسل اليوم الجمعة، وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على استمرار بلادها في بذل كل الجهود الممكنة لدعم أوكرانيا وحل النزاع مع روسيا.

وقالت ميلوني في تصريحات صحفية عقب القمة: "في كل مجلس أوروبي يتم اتخاذ خطوات إلى الأمام، وتبذل إيطاليا أيضا كل ما في وسعها. نحن مقتنعون جدا بما نقوم به لبناء السلام والدفاع عن احترام القواعد، والتي بدونها للأسف، لن يتمتع أحد بالأمن".

وأشارت ميلوني إلى أن القمة الأوروبية أكدت على دعم أوكرانيا من خلال اتفاق هام يقضي بتخصيص 5 مليارات دولار إضافية لمرفق السلام الأوروبي.

كما أوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن القمة الأوروبية توصلت إلى بعض الاستنتاجات بشأن الشرق الأوسط، والتي كانت موضوع عمل طويل.