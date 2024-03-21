رئيس الحكومة التونسية يؤكد ضرورة استمرار العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية

أكد رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده تونس في الفترة الحالية.

وأدلى الحشاني بهذه التصريحات خلال رئاسته للاجتماع الذي عقد مجلس الوزراء بالنيابة عن الرئيس قيس سعيد في قصر الحكومة بالقصبة، حيث أشاد بأداء الحكومة المتميز.

وأوضح البيان الصادر عن الحكومة التونسية أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية في فبراير الماضي، لدعم مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات.

كما تم الموافقة على اتفاقية مبرمة مع البنك الإفريقي للتنمية لدعم مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة، بهدف دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.