الجريدة الرسمية.. مصر تحظر زراعة القطن الأمريكي

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قرارا يحظر زراعة القطن الأمريكي في مصر، إلى جانب تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 88 لسنة 2024 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2024.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفي 2024 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة.

وتنص المادة الثانية على أن يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وتنص المادة الثالثة على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، لإزالة ما يزرع بالمخالفة فـــور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.