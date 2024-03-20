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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 11 قضية هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (قضية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2009) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (22) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (210) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 11 قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

ضبط 11 قضية قطاع أمن المنافذ