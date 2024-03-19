تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. أول ندوة توعوية للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية.. توعية الفلاحين للحصول على أكبر إنتاج وبجودة عالية.. الاهتمام بالخف والتسميد والري في المواعيد المناسبة

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.. تعمل منظومة القطن الجديدة على مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.

فى هذا السياق نظمت مديرية الزراعة بالشرقية اليوم أول ندوة توعوية للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس صلاح خضر مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس سعد محروس مدير الإدارة المركزية للإرشاد والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى بالشرقية والمهندس محمود عبد الوهاب أخصائي محصول القطن بالمديرية ومديرى الإدارات الزراعية ،و دكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمسئول الاعلامي ودكتور مصطفى عرابى أستاذ تربية الأصناف بمعهد بحوث القطن.

وقال الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد القطن لـ"البوابة نيوز"، إن الهدف من الندوة الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع إلقاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن.

وشدد عمارة على ضرورة الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكرًا، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة.

ونوه عمارة: إلى أهمية إعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت قبل بداية الزراعة وهو (10,000 جنيه لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيه) لأقطان الوجه البحرى.

تعتبر هذه الندوة الأولى لإرشاد مزارعي القطن في محافظة الشرقية عن كيفية زيادة محصول القطن وضمان جودة عالية.

في بداية الندوة رحب المهندس صلاح خضر بالحضور، وأوضح جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن فى إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوراثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان.

وأكدً أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، مشيرا إلى أن منظومة التسويق الجديدة التى أسهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر.

عن الصنف الجديد سوبر جيزة ٩٧ والمقرر زراعته هذا العام لأول مرة في محافظة الشرقية بمراكز (ديرب نجم - منيا القمح - الزقازيق - بلبيس)، وهو من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري، وعن المساحات المتوقع زراعتها.

أكد دكتور مصطفى عرابى لـ"البوابة نيوز" أنه سوف يتم توفير البذور خلال الفترة القادمة لهذا الصنف، وأنه مبكر النضج ويوفر كمية المياه المستهلكة للري بما يعادل 30%، ويعطي محصول ومعدل حليج عالي.

وأكد المهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى فى الشرقية لـ "البوابة نيوز" ضرورة الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

وطالب بضرورة توعية المزارعين باتباع طرق الوقاية من الإصابة بأي آفات وحشرات مرضية فور ظهورها لكى لا يتم انتشارها فى صورة وباء لبقية المحصول.