أوكرانيا: روسيا تشن 274 غارة جوية على منطقة سومي خلال 24 ساعة

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الروسية شنت 274 غارة جوية على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل والمتاجر.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن بيان الإدارة القول "خلال اليوم الماضي، قصف الجيش الروسي أراضي المنطقة. وتم تسجيل ما مجموعه 274 هجوما. وألحقت الغارات أضرارا بأربعة منازل خاصة و3 مباني سكنية متعددة الشقق ومبنى خارجي ومتجر ومرآب".

كما وردت تقارير أمس بأنه تم إجلاء 285 شخصا، من بينهم 26 طفلا، من قرية فيليكا بيساريفكا في منطقة سومي بسبب القصف الروسي المكثف.

