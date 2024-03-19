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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء نشوب حريق داخل كافيه شهير بالدقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رجحت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل كافيه شهير بدائرة القسم، أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كافية شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية النيابة العامة