الخميس.. دار الكتب والوثائق تحتفل بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات

تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة عيد الأم، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الثقافة لتعزيز الولاء المؤسسي وتفعيل الدور الاجتماعي للمؤسسات الثقافية،و تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتقام الاحتفالية في قاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل، في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢١ مارس الجاري.

وتشهد الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات من الموظفات حيث تقدم النقابة العامة للعاملين بدار الكتب والوثائق القومية هدايا رمزية للأمهات.

جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق قد أعدت برنامجا حافلا بالأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، كما تنظم مسابقة يومية للأطفال بعنوان "كل يوم سؤال" وذلك من خلال صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ويتم اختيار فائز يوميا ويحصل الأطفال الفائزين على مجموعة من الكتب، كما يتم إرسال الكتب في طرود بريدية للفائزين في المحافظات تشجيعا لهم على المشاركة، وتفعيلا لمبدأ العدالة الثقافية.