رسميًا.. نقل مباراة مصر ونيوزيلندا لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العاصمة الإدارية الودية التي تستضيفها القاهرة في الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري نقل مباراة الفراعنة خلال افتتاح البطولة أمام نيوزيلندا إلي إستاد العاصمة الإدارية الجديدة بدلا من استاد القاهرة.

وكشفت شركة المتحدة للرياضة عن مكان إقامة مباراة الفراعنة ونيوزيلندا في افتتاح البطولة مساء الجمعة المقبل 22 مارس إلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات وهي منتخب مصر وكرواتيا وتونس إضافة إلى نيوزيلندا وتنطلق فاعليتها اعتبارا من مساء الجمعة المقبل.