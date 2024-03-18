بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر وسيولة بالطريق الدائري

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن كوبري أكتوبر يشهد بعض الكثافات المرورية بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس وللمتجه إلى مدينة نصر، وهناك أيضا كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا بالوصول لغمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية.

وأضافت "دينا" أن هناك سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، بينما توجد كثافات نسبية لدى منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، وأيضا الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد.

فيما يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية ماعدا بعض الكثافات لدى النزلات، أما عن محور 26 يوليو المتجه لأكتوبر فتظهر عليه أيضا سيولة مرورية، بينما المتجه للمهندسين قبل مطلع الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك توجد عليه بعض الكثافات المرورية.

وتظهر كثافات مرورية نسبية في شارع الهرم، تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، كما توجد كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، كما أن هناك كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا لمنطقتي إمبابة وبولاق.