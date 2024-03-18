عروض رمضانية مجانية في ساحة الهناجر.. أوبريت «الليلة الكبيرة» لفرقة القاهرة للعرائس.. وتابلوهات استعراضية لـ«رضا» و«القومية للفنون الشعبية»

تفتتح فرقة «المولوية» بقيادة الدكتور عامر التوني، فعاليات الموسم الثامن لبرنامج «هل هلالك» المجاني، بساحة مركز الهناجر للفنون في أرض الأوبرا، في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل، والذي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم الدكتور عامر التوني مجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح الدينية المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معاني الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض، ابن عرب، السهرورد، الحلاج، أبو ميدن الغوث، آخرين منها: "متى ياحبيب القلب"، "عيني لغير جمالكم لا تنظر"، "يا مليحا قد تجلى"، "وبرقت سعاد"، "نارها في اضلعي" وغيرها.

وفي 20 مارس الجاري، يحتفل القطاع بذكرى نصر العاشر من رمضان، ويكرم خلال الحفل كوكبة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر 1973.

وتشارك فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح بأوبريت «الليلة الكبيرة» والذي يقدم في الثامنة والنصف مساء على مدار 15 يوما تقدم يوميا، والذي يصور لنا من خلال الصورة الغنائية الحالة الشعبية لليلة المولد في التراث المصري، والتي تضم فقرات البلياتشو، شجيع السيما، الذكر، التحطيب، البائعين، الألعاب الشعبية، وينتهى الأوبريت بأذان الفجر.

أوبريت «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، ومن بطولة فناني القاهرة للعرائس، ومن تأليف صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، وديكور مصطفى كامل، وعرائس د. ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

أما البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى فيشارك بثلاث فرق فنية من أعرق الفرق التابعة للبيت وهى «رضا للفنون الشعبية، والقومية للفنون الشعبية، والسيرك القومى»، حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز مجموعة من أشهر تابلوهاتها الاستعراضية، التى قدمتها طوال تاريخها الفنى خلال حفلاتها أيام ١٩و٢٥ مارس و١ أبريل 2024.

ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه باقة متنوعة من أروع فقراته الفنية خلال حفلاته أيام ١٩و٢١و٢٨و٣١ مارس الجاري؛ أما الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الدكتورة عبير السمرى، فتقدم مجموعة من التابلوهات الاستعراضية خلال حفلاتها أيام ٢١و٢٨و٣١ من الشهر نفسه.

وتحيى الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ليلتين، الأولى يوم ٢٣، والثانية يوم ٢٧ مارس الجاري، حيث تشارك الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح مع فرقة الحضرة المصرية في إحياء الحفل.

في حين تشارك فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة فى حفل الخامس والعشرين من مارس، وتحيى الفنانة آية عبدالله حفلا في الثاني والعشرين، والفنان على الألفى في الرابع والعشرين، وفرقة أعز الناس بقيادة الفنان ماجد سرور في السادس والعشرين، وفرقة الفنان مؤمن خليل في التاسع والعشرين، وتحيى الفنانة فاطمة عادل حفل يوم ٣٠ مارس الجاري.