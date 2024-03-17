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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحقيق مع سائق دهس 4 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
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تحقق النيابة العامة بالجيزة مع سائق سيارة، تسبب في دهس 4 أشخاص بسيارته قبل الإفطار، بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وبينت التحقيقات  أنه أثناء محاولة 3 أشخاص وربة منزل عبور الطريق دهستهم سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتهم

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث دهس ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة 3 أشخاص وربة منزل عبور الطريق دهستهم سيارة مسرعة مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحقيق مع سائق دهس 4 أشخاص أثناء عبورهم الطريق الهرم