المرصد الأورومتوسطي: جيش الاحتلال يستهدف خبراء تكنولوجيا المعلومات بغزة

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي العديد من الخبراء في تكنولوجيا المعلومات والمبرمجين، بالإضافة إلى تدمير مقار شركاتهم، في سياق الحرب على قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن المرصد، تم توثيق قائمة تضم عددًا من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، الذين استشهدوا في العدوان على القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31645 شهيدا و73676 مصابا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: "الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و130 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".