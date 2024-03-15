بالصور.. هاني فرحات يودع العزوبية مع دنيا جمعة

احتفل الموسيقار هاني فرحات والبروديوسر دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقي العربية والمشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي بالخطوبة في حفل اقتصر على حضور الأقارب.

يشار إلى أن هاني فرحات حقق نجاحات متتالية وذاعت شهرته كواحد من أهم الموسيقيين في الوطن العربي ويقود الأوركسترا لعدد كبير من النجوم أبرزهم أنغام، مي فاروق وغيرهم.



ووصلت نجاحات «فرحات» إلى الوطن العربي بأكمله خاصة بعد الأفكار المبهرة والنجاحات المتعددة في السعودية وغيرها من الدول العربية وكان آخر حفلاته مع المطربة مي فاروق بفكرة مميزة بتقديم أغاني التراث بشكل عصري ومبهر.