كنائس كندية تطالب ترودو بوقف إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل

أعربت عدة كنائس كندية في رسالة عن تقديرها لقرار رئيس الوزراء، جستن ترودو، بإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما طالبت بوقف إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وشملت الرسالة توقيع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في كندا، والكنيسة الأنجليكانية، والكنيسة الكندية المتحدة.

وتناولت الرسالة عددا من القضايا، لكنها بدأت بالإعراب عن التقدير لإعادة التمويل للأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تقود توزيع المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط.

كما حثت الحكومة الكندية على اتخاذ الإجراءات التالية التي تشمل، وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتحقيق في حادثة استهداف المدنيين أثناء تلقي المساعدات الغذائية في أواخر فبراير الماضي، والتصرف وفقا للقانون الدولي.