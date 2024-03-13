حملات على المخابز والأسواق في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية.

أسفرت بمركز الرحمانية عن ضبط 5 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف، و4 مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ومخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمركز شبراخيت تم ضبط 200 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 16محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملات مماثلة بمركزى كوم حمادة وإدكو تم ضبط 18 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين بدر من ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف و مواعيد التشغيل ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط 15 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبدالين تموينين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.