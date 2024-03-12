أبطال أوروبا.. فيكتور أوسيمين يقود التشكيل المتوقع لنابولي أمام برشلونة

يحل فريق نابولى الإيطالى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره برشلونة الإسبانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ومن المتوقع أن يخوض فريق نابولى الإيطالى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا - رحماني - خيسوس - دي لورينزو.

خط الوسط: إنجويسا - لوبوتكا - حامد تراوري.

خط الهجوم: بوليتانو - فيكتور أوسيمين - خيفتشا كافاراتسخيليا.

واستضاف ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في إيطاليا، لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أحرز هدف برشلونة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، ولنابولى اللاعب فيكتور أوسيمين.