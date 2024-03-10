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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لميلان فى مواجهة إمبولى

ميلان
ميلان
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفنى لفريق ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره إمبولى، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ميلان كالتالى:
حراسة المرمى: مينيان
خط الدفاع: كالابريا، ثيو هيرنانديز، توموري، ثياو
خط الوسط: راينديرز، تشيك، إسماعيل بن ناصر
خط الهجوم: بوليسيتش، أوكافور، يوفيتش.
ويحتل فريق ميلان المركز الثالث برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة مثلهم .
بينما يقع إمبولي بالمركز الـ14 برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 14 لقاء .

تشكيل فريق ميلان ميلان إمبولي الدورى الإيطالى