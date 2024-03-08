الأهلي يقهر الزمالك بثنائية ويتوج بطلًا لكأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه "صور"

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في النهائي الذي جمعما مساء اليوم على ملعب الأول بارك في السعودية.

سجل ثنائية الأهلي إمام عاشور ومحمد مجدي افشة في الدقيقتين 83 و90+2 .

الشوط الأول

جاءت احداث الشوط الأول متوازنة ومتوسطة ولم تكن هناك خطورة كثيرة على مرمى القطبين باستثناء محاولات فردية .

وتعرض عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك للإصابة في الدقيقة الأولى بعدما الكرة بوجهه بعد تسديدة قوية ارتدت من قدم مدافع الأهلي ليسقط على ارض الملعب ويخرج لتلقي العلاج.

سيطر الأهلي على أول 10 دقائق وهدد مرمى الزمالك بتسديدة قوية من عمرو السولية تصدى لها محمد عواد ببراعية وحولها غلى ضربة ركنية.

ورد الزمالك بهجمة منظمة مر فيها زيزو وسدد كرة قوية أرضية في الدقيقة 12 حولها مصطفى شوبير ببراعية إلى ضربة ركنية.

واستمر اللعب سجالا بين لاعبي الأهلي والزمالك بدون خطورة على مرمى محمد عواد ومصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 30 طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعد تسديدة ارتدت من جسم حسين الشحات ولكن الحكم البرازيلي بعد العودة لتقنية الفار قرر استمرار اللعب.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للإصابة وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير إضطراري لفريق الزمالك بخروج أحمد سيد زيزو مصابا ودخول محمود شيكابالا.

هاجم الزمالك بقوة لتسجيل هدف مبكرا وكادت الشباك تهتز مبكرا من كرة عرضية مميزة من مصطفى شلبي مرت من أمام ناصر ماهر وأوباما بغرابة.

وأجرى البرتغالي جوميز تغييران لتنشيط الهجوم بنزول ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري بدلا من يوسف أوباما وناصر منسي في الدقيقة 60 .

ضغط الزمالك بكل خطوطة وسط تحرك مميز ونشاط كبير بعد دخول ناصر ماهر الذي صنع الفارق وشكل خطورة على دفاع الأهلي.

ودفع مارسيل كولر بثلاث تغييرات مرة واحدة بنزول عمر كمال عبدالواحد ومحمد مجدي افشة ومروان عطية بدلا من بيرسي تاو وكيم نيدفيد وعمرو السولية.

وفي الدقيقة 83 سجل إمام عاشور هدف التقدم للاهلي، وتم الرجوع لتقنية الفيديو التي اكدت صحة الهدف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للاهلي بعد هجمة مرتدة منظمة.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل دونجا - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - أحمد مصطفى زيزو - مصطفي شلبي

خط الهجوم : ناصر منسي

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

كانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.