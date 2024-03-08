احذر أضرار إهمال تمارين المرونة.. تمزق الرباط الصليبي أبرزها

المرونة عبارة عن عدد من التمارين والرياضة الخفيفة التي تمد الجسم بالنشاط وتمدد المفاصل والحركة بشكل سهل مبسط.

ووفقا لتقرير نشر في موقع ucdavicehealth المهتم بالصحة العامة فإن هناك عددا من الأعراض التي تسبب أضرار صحية ترجع على المفاصل والجسم عامة بالضرر، إذا أهملنا ممارسة التمرينات الرياضية.

وفيما يلي عدد من العوامل قد تحدث بسبب إهمال ممارسة هذه التمرينات ومن بينها:

ـ المفاصل تحتاج للنشاط والحركة المستمرة للحفاظ على صحة الغضاريف والهياكل وعدم ممارسة .

-ألم المفاصل والركبة والفخذين نتيجة قلة مرونة العظام.

-اهمال ممارسة الرياضة وتمرينات المرونة يسبب زيادة فرص تمزق الرباط الصليبي.

-العضلات غير المرنة تؤدي إلى الشعور بحالة من الإجهاد والوجع المستمر.

- ارتفاع فرص الإصابة بالإصابات العضلية مقارنة بمن يمارسون هذه التمرينات الهامة والمفيدة .

- عدم ممارسة رياضة تمرينات المرونة واللياقة البدنية يحمل على أوتار الركبة ويجعلها ضعيفة.

وينصح بالنشاط والحيوية ورياضة المشي وتمارين المرونة لأنها تعزز من طاقه الجسم وسلامته وتقوي من مناعة الجسم وتقلل من كسله وخموله وتساعد على القيام بالأنشطة دون الشعور بالإجهاد الحاد.