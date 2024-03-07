بنك مصر يرفع العائد على الحساب الجاري «سوبر كاش» لـ 23%

أعلن بنك مصر عبر موقعه الألكتروني عن رفع العائد على الحساب الجاري ذي العائد اليومي “سوبر كاش”، ليصل أعلى عائد إلى 23% بدلا من 17%.

ويمنح البنك للشرائح من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه عائدا 19%، ولأكثر من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه 19.25%، ولأكثر من 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه 19.50%.

كما يبلغ العائد لرصيد الحساب الذي يتراوح من مليون جنيه إلى أقل من مليوني جنيه 20%، ومن مليوني جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه 20.50%، ومن 10 ملايين جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه 21%.

وبالنسبة للشرائح من 30 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه فيبلغ 22.5%، ومن 100 مليون جنيه فأكثر 23%.

ويتيح بنك مصر فتح الحساب بصورة بطاقة الرقم القومي سارية فقط مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع، كما يمكن فتح حساب للغير بموجب توكيل رسمي يتيح حق فتح الحساب لدى البنك وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة على أن يتم قبول الإيداعات فقط على الحساب ولا يتم السحب منه أو اغلاقه الا بعد حضور العميل للبنك و استيفاء التوقيع على مستندات فتح الحساب.

ويوفر الحساب إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على الحساب، وإجراء جميع المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.