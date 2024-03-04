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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال، قامت بقصفًا مدفعيًا على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتفجير منزلًا بعد إخلاء السكان منه، في شارع تل بمدينة نابلس، واقتحم الاحتلال المدينة، ونشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى وجود عدد من الإصابات الخطيرة، جراء القصف الإسرائيلي على منزلًا في محيط شارع الجلاء بمدينة غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي، في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، وتزايدت أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليصل إلى 30.410 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71.700 جريح، في حصيلة غير نهائية.

قوات الاحتلال قصف مخيم النصيرات قطاع غزة اقتحامات إسرائيلية