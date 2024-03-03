فوز مشروعي تخرج بكلية علوم ملاحة جامعة بني سويف بتمويل 95 ألف جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، فوز مشروعين تخرج بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بتمويل 95 ألف جنيه من أكاديمية البحث ، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والدكتور خالد يوسف الأستاذ المساعد بقسم اتصالات الفضاء ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد الفران المدرس بقسم الملاحة الفضائية، والدكتور أحمد أبو الفتوح المدرس المساعد بقسم الملاحة الفضائية.

و أشاد رئيس الجامعة، بالدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية البحث العلمي تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تمويل مشروعات طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية في الجامعات المصرية، مؤكداً أهمية دعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والبرنامج من خلال برنامج "مشروعي بدايتي" الذي يعُد أكبر برنامج لدعم مشروعات التخرج في الوطن العربي، ويُمثل رافدًا أساسيًا من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور أسامة شلبية إلى أن المشروعين هما مشروع تصميم وتطوير مختبر للتحكم في وجهة الأقمار الصناعية الصغيرة، بمشاركة الطلاب سيف الدين أحمد مصطفى إبراهيم،.عبدالرحمن أحمد الفرماوي، عبدالرحمن عناني يوسف، كاريمان محمد أحمد، سما إبراهيم محمود، أسماء إبراهيم منير جمعة، سارة أحمد محمد، منار أحمد فهمي، أحمد عاطف عيد، أحمد عزت عبد المعبود، عمرو محمد فتحي ، الزهراء جمال عبدالله.، والمشروع الآخر بعنوان التحكم في نقل وتوزيع الطاقة عبر الأقمار الصناعية (برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، بمشاركة الطلاب ، مارك جون تادرس، محمد حامد محمود، محمد حسن ناصح، عبدالرحمن أيمن جميل، مريم أحمد جوهر، سلمي وليد محمد يونس.