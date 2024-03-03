"يوم الشهيد.. ذاكرة خالدة في تاريخ الوطن" لقاء إعلامي بطور سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء، اليوم الاحد، لقاء إعلاميا بعنوان "يوم الشهيد..ذاكرة خالدة في تاريخ الوطن "؛ تخليدا لذكرى من ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة من أجل أمن وأمان واستقرار الوطن ، وذلك بمقر قاعة المدرسة الثانوية الفندقية التابعة لإدارةطور سيناء التعليمية بجنوب سيناء.

يأتي اللقاء بتوجيه من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام الإعلام بسيناء.

حاضر في اللقاء الشيخ " محمد الفخراني" إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء ، وبمشاركة طلاب وطالبات المدرسة.

وأكد " الفخراني" أن نعمة الأمن نعمة عظيمة خلدها القرآن في سورة قريش ، لكنها لا تأتي إلا بتضحيات وعمل دؤوب وأرواح زكية فاضت روحها من أجل رفع شأن هذا البلد وحماية أراضيه.

وأوضح " الفخراني" أن الدولة تحتفي كل عام في التاسع من شهر مارس بيوم الشهيد للذكرى العطرة لروح الشهيد الفريق عبد المنعم رياض ، والذي فاضت روحه إلى عنان السماء مدافعا و مناضلا من أجل استرداد سيناء في حرب الاستنزاف والتي مهدت للنصر المبين يوم السادس من أكتوبر المجيد.



وأشار"الفخراني"إلى أن الكل مدين لروح الشهيد ، ولم لا ! فقد فقدته زوجته وابناؤه ووالده وذووه من أجل سعادة وأمان وراحة مَن بعده ، فالتذكرة بتضحياتهم وفدائهم من أجلنا لهو أعظم تقدير وعرفان بالجميل .



وعدّد "الفخراني" أسماء بعض الشهداء للطلاب كـ المنسي والرفاعي وناجي وحمدي وغيرهم من الأبطال أصحاب الأرواح الزكية والتي أبقى الله ذكرها في ذاكرة التاريخ بما صنعوه لوطنهم وشعبهم.

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