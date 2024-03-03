الخشت يصدر قرارات بتكليف 14 قيادة جامعية

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 14 قيادة جامعية جديدة شملت استمرار عميد كلية التربية النوعية، وتعيين وكيل للدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة، وتعيين رؤساء مجالس أقسام علمية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس ، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وتضمنت القرارات، استمرار الدكتور طارق سمير قائما باعمال عميد كلية التربية النوعية، وتعيين الدكتور أحمد حسن حسني وكيل لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة.

كما تضمنت القرارات تعيين 12 رؤساء مجالس أقسام علمية بعدد من الكليات، ففي كلية التربية النوعية تم تعيين الدكتورة راندا محمود رزق فاخر رئيسًا لمجلس قسم الاعلام التربوي، وفي كلية الطب البيطري تم تعيين كل من الدكتورة مها أحمد صبري رئيسًا لمجلس قسم الأمراض المشتركة، وتعيين الدكتور حمدي محمود محمد محمد رئيسًا لمجلس قسم التشريح، وتعيين الدكتورة إيمان معوض محمد محمود رئيسًا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجية الجزئية، وفي كلية الطب الأسنان تم تعيين كل من الدكتورة سحر طاهر عبد العزيز رمضان رئيسًا لمجلس قسم تقويم الأسنان، وتعيين الدكتورة هبه صلاح الدين محمود حمزة رئيسًا لمجلس قسم العلاج التحفظي للأسنان، وتعيين الدكتورة جيهان علي حلمي عبد الرحمن رئيسًا لمجلس قسم المواد الحيوية لطب الأسنان، وتعيين الدكتورة يسر عمر محمد عبد الفتاح ماضي رئيسًا لمجلس قسم الاستعاضة الصناعية لطب الأسنان، وتعيين الدكتورة مها حسن محمد بشير رئيسًا لمجلس قسم بيولوجيا الفم والأسنان.

وفي كلية العلوم، تم تعيين كل من الدكتور فوزي أحمد عبد السلام عبد الرحمن رئيسًا لمجلس قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية، وتعيين الدكتور محمد حسنين جابر محمد رئيسًا لمجلس قسم الفيزياء الحيوية، وتعيين الدكتور طارق عبد الموجود عبد المطلب رئيسًا لمجلس قسم النبات والميكروبيولوجي.