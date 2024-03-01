ندوة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص بجامعة الإسكندرية

فى إطار أنشطة مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية فى مجال البحوث والاستدامة، وزيارة الدكتور برنت حداد، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة كاليفورنيا، سانتا كروز بالولايات المتحدة الإمريكية، ورئيس لجنة التخطيط والبحوث، نظم المركز ندوة بعنوان: "نحو شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالإسكندرية ضمن خارطة طريق بحوث المياه".

تأتي زيارة د. برنت حداد ضمن برنامج التبادل بين الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية الشريكة، وبدأت زيارة د. برنت حداد بلقاء الدكتور عصام وهبه، المدير التنفيذي لمركز التميز بجامعة الإسكندرية، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة. ثم تبع ذلك جولة داخل كلية الهندسة وزيارة عدد من معامل الكلية.

بدأت الندوة بمحاضرة قدمتها الدكتورة دينا الجيار بعنوان: "فرص تمويل البحوث التطبيقية: دور وحدة إدارة المشروعات تجاه باحثي جامعة الإسكندرية"، تلاها محاضرة قدمها د. يحيى الشاذلي بعنوان: "خارطة الطريق لبحوث المياه بمركز التميز". ثم أعقب المحاضرات نقاش مفتوح حول فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الأوساط الأكاديمية لتقديم حلول لمشاكل المياه المعاصرة.

حضر الندوة أعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة والطلاب من جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من الجهات المعنية مثل شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الإسكندرية للصرف الصحي، وجهاز شئون البيئة.

