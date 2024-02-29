فيوتشر يتعادل مع سموحة في الشوط الأول بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على الشوط الأول لمباراة فريق فيوتشر وسموحة السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف فريق سموحة عن طريق اللاعب حسام حسن في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، بينما تعادل فيوتشر في الدقيقة 45+7 عن طريق اللاعب جوزيف جوناثان.

بدأ فيوتشر الشوط بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، محمود رزق، جوناثان نجويم

الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، عبد الكبير الوادي

الهجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمد نصير، علي زعزع، غنام محمد، محمد صادق، أحمد عاطف.