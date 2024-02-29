بالتعاون مع "الضرائب".. "الإقرارات الضريبية والخدمات الإلكترونية" ندوة تدريبية بجامعة المنيا

تواصل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة عقد الندوات التدريبية للعاملين بالوحدات الحسابية وإدارة الاستحقاقات والمزايا بالإدارة العامة للموارد البشرية "المركزية وبالكليات"؛ لتنمية مهاراتهم في العمل لتحقيق اداء افضل يتناسب مع التطورات التكنولوجيا الراهنة، وذلك بتنظيم ندوة تدريبية جديدة بعنوان "الإقرارات الضريبية والخدمات الإلكترونية"، والتي تعاون في تنظيمها إدارة تنمية المواهب التابعة للإدارة العامة ومصلحة الضرائب المصرية.

وحضر فعاليات الندوة، أشرف عيد مدير عام الموارد البشرية، ودكتور أمير طوبيا مدير إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة المنيا، وأحمد السيد نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب الضريبي، وذلك بإشراف عام من الدكتور باسم محمود عبد الحكيم مدير أمين عام الجامعة.

وناقش أشرف عطيفي عطاي مدير عام بمنطقة ضرائب المنيا، ومحاضر الندوة، عددًا من المحاور الهامة شملت مواد قانون الإجراءات الضريبية 206 لسنة 2020 الخاصة بالإقرارات الضريبية، والعقوبات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحدد، وكيفية عمل حساب على البوابة الإلكترونية للمصلحة، وكيفية الدخول إلى البوابة، وعمل الإقرارات الضريبية المميكنة (للفرد، والشركات)، وبنود الإقرار وكيفية سداد الضريبة.