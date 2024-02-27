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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحقيقات: لص الأحذية بالموسكي نفذ 6 جرائم سابقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة ضبط المتهم بسرقة مخزن أحذية في منطقة الموسكي، أن المتهم قبل ضبطه نفذ 6 وقائع سرقة سابقة من داخل المحال بأسلوب "كسر الباب".

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، في ضبط عاطل وبحوزته عدد (102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميلين "سيئ النية" (شخصين  - لأحدهما معلومات جنائية). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اسلوب كسر الباب الأجهزة الأمنية المسروقات