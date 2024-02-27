الرئيس الفرنسي: سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة

الثلاثاء 27/فبراير/2024 - 12:16 ص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية كبيرة دون تأخير.

وأكد ماكرون -في تغريدة على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)- أن فرنسا نفذت عملية إنزال لمساعدات إنسانية إلى غزة.. وأرفق ماكرون بتغريدته صورة لشحنة المساعدات الإنسانية عند إنزالها جوا لصالح سكان قطاع غزة.

وفي وقت سابق، وصلت شحنة مساعدات طبية فرنسية، بقيمة مليون يورو، إلى القاهرة، ويأتي ذلك واستمرارًا للتعاون بين مصر وفرنسا في المجال الإنساني لدعم السكان المدنيين في غزة.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزيري الخارجية والعمل والصحة الفرنسيين أن شحنة المساعدات جاءت بناءً على طلب الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته.

وتأتي هذه العملية -التي ينسقها مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية- بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان المصرية.

وتهدف هذه الشحنة -التي تشمل 8 أطنان من المعدات الطبية- إلى تلبية الاحتياجات التي أعربت عنها السلطات المصرية لدعم المستشفيات في علاج المصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة.

ومنذ أكتوبر الماضي، تعمل فرنسا على توفير الإمدادات الصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع مصر.

وأتاح تواجد السفينة الفرنسية "ديكسمود" في ميناء العريش استقبال ألف مريض، وقام فريق طبي مدني عسكري من مختلف التخصصات بتقديم الرعاية لنحو 124 جريحًا تم إجلاؤهم من غزة على مدى شهرين، كما نقلت فرنسا ما يقرب من ألف طن من الإمدادات الإنسانية إلى مصر، في إطار 13 عملية جوية وبحرية، شملت أدوية ومكملات غذائية وخيام، بدعم من السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري.

كما أطلقت فرنسا برنامج إجلاء طبي للأطفال الفلسطينيين المصابين، ما ساهم حتى الآن في علاج 9 أطفال فلسطينيين في المستشفيات الفرنسية.