بمشاركة محمد شريف.. الخليج يتقدم على الحزم في الشوط الأول

تقدم فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، على نظيره الحزم بهدف للا شئ في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الرس في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يشارك محمد شريف أساسيًا مع الخليج أمام الحزم في مباراة اليوم السبت، بعدما سجل 4 أهداف مع فريقه في بطولة الدوري السعودي وصنع هدفًا آخرًا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

قص الأرجنتيني أليساندرو لوبيز، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 32 من رأسية، استغلها لاعب الخليج بعد ركلة ركنية، لتسكن الكرة شباك الحزم.

ويحتل فريق الخليج، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 22 نقطة، بينما يتذيل الحزم الترتيب وفي رصيده 13 نقطة.

وبدأ الخليج المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - خبراني - لوبيز - ريبوتشو

خط الوسط: وو يونج - عبد الإله هوساوي - بندر المطيري

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.