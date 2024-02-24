المؤتمر: 4 عوامل ساهمت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أبرزها البنية التحتية والاستقرار

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير على البلدان المصدرة والبلدان المضيفة ، وذلك فيما يتعلق بالعمالة والتبادلات التجارية والنمو الاقتصادي، في مصر بلغ معدل الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة الأخيرة، ولعل صفقة رأس الحكمة التى تعد أكبر صفقة استثمارية مباشرة سيكون لها دور مباشر خلال الفترة المقبلة فى دعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنه بلغ حجم الاستثمارات بتلك الصفقة يبلغ 35 مليار دولار، والتي سيتم الاستفادة منها خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، والتي تعد صفقة هامة للغاية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري بكافة القطاعات، وتساهم بقوة فى توفير آلاف فرص العمل ساء المباشر أو غير المباشر.

وأكد السعيد غنيم، أن الاستثمار المباشر وزيادة التدفقات يعني إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج مع التدعيم المتواصل لها، إضافة إلى الصياغة المرشدة لنظام حوافز الاستثمار، وتنظيم وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرا تحقيق الاستقرار في البيئة الداخلية المواتية للاستثمار الأجنبي المباشر، وكل هذه العوامل تحققت على الأرض المصرية ومن ثم ساهمت فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر وهناك المزيد من الصفقات المنتظرة خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من الموارد المصرية.