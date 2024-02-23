شيخ مشايخ قبائل سيناء: تنمية المحافظة شاملة وغير مسبوقة في عهد السيسي

قال عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إنَّ التنمية في سيناء أصبحت شاملة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، خاصةً على المستوى الزراعي، معلقا «أدعو من في الوادي أن يجيئوا إلى أراضي سيناء ويعمروها، بغرض سد الفجوة وزيادة عدد الأيدي العاملة خاصة في وسط سيناء التي بها آبار».

وأضاف «الخرافين»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ تنمية سيناء تعد إضافة إلى مساحة مصر الزراعية، وان ترعة السلام تجهيز منافذ المياه بها جميعها لخدمة التنمية في سيناء، متابعا «تم بناء البيوت بوسط سيناء، وكل مواطن يجىء إليها يحصل على بيت و5 أفدنه مزروعة بالزيتون، ويتم تخصيص ماكينات مياه لكل مجموعة من المزارعين».

وأوضح شيخ مشايخ قبائل سيناء ان هناك حاجة ماسة إلى أيدي عاملة في سيناء وسط إتاحة فرص عمل، ويمكن تسلم أراضي ووجود إقامة، كما أنه بالساحل الشمالي أيضا على البحر الأبيض المتوسط أراضي ومتوافر ماكينات التحلية هناك وسط جهود غير مسبوقة للتنمية تشمل كافة ربوع مصر.