26 فبراير.. الاحتفاء بالمكرمين من ملتقى الشارقة بـ"الأعلى للثقافة"

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من الدكتور حسين حمودة، والأديبة سحر توفيق، والأديب سيد الوكيل، والدكتور محمد حسن عبد الله، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا يوم الإثنين الموافق 26 فبراير الجاري بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين والمسئولين من أصدقاء ومحبي المكرمين.

ويأتي الاحتفال تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة المصرية.

وتأتي الاحتفالية في إطار مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" التي تنظمها دائرة الشارقة للثقافة وتهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.