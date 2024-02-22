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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

"ميدو" يكشف لـ«البوابة نيوز» عن الوجهة المقبلة لمحمد صلاح

ميدو
ميدو
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كشف نجم منتخب مصر السابق احمد حسام "ميدو"، عن الوجهة المقبلة لنجم الفراعنة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 

وقال ميدو فى حديث لـ  "البوابة نيوز"، "إن محمد صلاح قد انهى ترتيبات انتقاله للدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانه وافق على العرض الكبير المقدم من احد عمالقة دورى "روشن".
 

وأكد ميدو على ان قيمة الصفقة التى سينتقل على اثرها صلاح للدورى السعودى كبيره ، قائلاً: " انتقل صلاح للدوري السعودي بصفقة انتقال كبيره جداً بلغت 217 مليون يورو".
 

وأشار ميدو إلى نسبة نادي المقاولون العرب من بيع صلاح تصل إلى 4% بما يعادل اكثر من 220 ميلون جنية، وهة نسبة كبيرة.

صلاح والدورى السعودى محمد صلاح ميدو