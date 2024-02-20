"عليا الوفد" تبدأ اجتماعها الطارئ بحضور "يمامة" .. صور

بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، لمناقشة العديد من الملفات ، بحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.

يحضر الاجتماع كل:

1/ فؤاد بدراوي

2 /عادل التوني

3 / محمد عبد الجواد فايد

4 /محمد حلمي سويلم

5 / اميمه عوض

6 / عباس حزين

7 / عبدالناصر خير

8 / سيد الصاوي

9 / محمد الزاهد

10 / هاله الملاح

11 / عبدالعزيز النحاس

12 / محمد الاتربي

13 / محمد الفقي

14 / مصطفي رسلان

15 / كاظم فاضل

16/ طارق سباق

17/جمال شحاته

18/محمدعبدالعليم

19/هاني سري الدين

20/إبراهيم صالح

21/صابر عطا

22/محمد بركات

23/حسين منصور

24/طارق تهامي

25/أنور عز الدين

26/سليمان وهدان

27/محمود طايع

28/محمد مدنيه

29/محمود سامي

30/ياسر الهضيبي

31/محمد فواد

32/امل رمزي

33/حاتم رسلان

34/ياسر قورة