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الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"عليا الوفد" تبدأ اجتماعها الطارئ بحضور "يمامة" .. صور

حزب الوفد
حزب الوفد
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بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، لمناقشة العديد من الملفات ، بحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.

يحضر الاجتماع كل:

 1/ فؤاد بدراوي
2 /عادل التوني
3 / محمد عبد الجواد فايد
4 /محمد حلمي سويلم
5 / اميمه عوض
6 / عباس حزين
7 / عبدالناصر خير
8 / سيد الصاوي
9 / محمد الزاهد
10 / هاله الملاح
11 / عبدالعزيز النحاس
12 / محمد الاتربي
13 / محمد الفقي
14 / مصطفي رسلان
15 / كاظم فاضل 
16/ طارق سباق
17/جمال شحاته
18/محمدعبدالعليم
19/هاني سري الدين
20/إبراهيم صالح 
21/صابر عطا
22/محمد بركات
23/حسين منصور
24/طارق تهامي
25/أنور عز الدين
26/سليمان وهدان
27/محمود طايع
28/محمد مدنيه
29/محمود سامي
30/ياسر الهضيبي
31/محمد فواد
32/امل رمزي
33/حاتم رسلان
34/ياسر قورة

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IMG_2502
حزب الوفد عبدالسند يمامة