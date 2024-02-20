"عليا الوفد" تبدأ اجتماعها الطارئ بحضور "يمامة" .. صور

بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، لمناقشة العديد من الملفات ، بحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.
يحضر الاجتماع كل:
1/ فؤاد بدراوي
2 /عادل التوني
3 / محمد عبد الجواد فايد
4 /محمد حلمي سويلم
5 / اميمه عوض
6 / عباس حزين
7 / عبدالناصر خير
8 / سيد الصاوي
9 / محمد الزاهد
10 / هاله الملاح
11 / عبدالعزيز النحاس
12 / محمد الاتربي
13 / محمد الفقي
14 / مصطفي رسلان
15 / كاظم فاضل
16/ طارق سباق
17/جمال شحاته
18/محمدعبدالعليم
19/هاني سري الدين
20/إبراهيم صالح
21/صابر عطا
22/محمد بركات
23/حسين منصور
24/طارق تهامي
25/أنور عز الدين
26/سليمان وهدان
27/محمود طايع
28/محمد مدنيه
29/محمود سامي
30/ياسر الهضيبي
31/محمد فواد
32/امل رمزي
33/حاتم رسلان
34/ياسر قورة