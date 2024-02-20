اليوم.. البنك المركزي يطرح ودائع بمعدل ثابت بقيمة 150 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه أن الودائع بمعدل عائد ثابت 21.75%، يتم استحقاقها في 27-2-2024، وأوضح أن المبلغ المسترجع يبلغ 150 مليار جنيه.

وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.