80 مليون دولار حصيلة "Bob Marley: One Love" في أسبوع

تصدر فيلم الموسيقى والدراما "Bob Marley: One Love" من بطولة كينجسلي بن أدير، إيرادات شباك التذاكر العالمي، عقب طرحه بصالات السينما المحلية قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 80 مليون دولار، جمع منهم 51 مليونا في السينمات الأمريكية و29 مليونا في السوق الأجنبية. ومن المقرر عرض الفيلم في 22 فبراير بالسينمات المصرية.

يعد فيلم "Bob Marley: One Love" فيلمًا غريبًا لأنه يروي حياة المغني بوب مارلي، الذي كان رائدًا في نوع موسيقى الريغي وقدم الموسيقى الجامايكية إلى العالم.

يحتفل الفيلم بحياة وموسيقى أيقونة ألهمت الأجيال من خلال رسالته عن الحب والوحدة. على الشاشة الكبيرة لأول مرة، اكتشف قصة بوب القوية في التغلب على الشدائد والرحلة وراء موسيقاه الثورية.